Лавров: Россия не боится международных санкций

Россия не боится санкций в ответ на признание ею независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает агентство «Новости - Грузия» об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ.

"Что касается санкций, то этот метод полностью дискредитировал себя в мировой политике. Никогда никто путем санкций своих политических целей не достигал», - сказал он.

"Россия - самодостаточная страна, и попытки затормозить наши амбициозные планы, реализация которых крайне важна для социально-экономического развития страны, не принесут результатов, хотя кому-то наверняка очень бы хотелось использовать провокацию типа агрессии Грузии", - заявил С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

Сегодня, 26 августа, Д.МЕДВЕДЕВ подписал указы о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

После такого решения Д.МЕДВЕДЕВА Грузия обвинила Россию в аннексии Южной Осетии и Абхазии.

Ранее страны «Большой семерки» призвали Россию не признавать независимость этих самопровозглашенных республик.

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил, что Россия нарушила резолюции Совета безопасности ООН, признав независимость Южной Осетии и Абхазии.