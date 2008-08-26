Яценюк не даст Верховной Раде забыть стихийное бедствие

В сентябре парламент заслушает доклад правительства об освоении средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнения в шести регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что это необходимо сделать, поскольку «стихийное бедствие не должно быть забыто». По его словам, необходимо сделать все для того, чтобы не сложилась ситуация, когда «пока пена не сошла, до тех пор все ездят», а затем, чтобы люди не остались наедине со своими проблемами.

А.ЯЦЕНЮК прогнозирует, что «скорее всего, один миллиард долларов будет освоен». Он пообещал, что в следующем году объедет регионы, пострадавшие от наводнения, чтобы изучить ситуацию.

А.ЯЦЕНЮК считает, что из стихийного бедствия необходимо сделать ряд выводов. По его словам, необходимо создать технологическую карту преодоления его последствий, на которой должны быть отмечены территории, где происходят подтопления, оползни.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, также необходимо, чтобы подразделения МЧС были сосредоточены неподалеку от тех мест, которые может охватить стихия.

Он добавил, что промедление в первые часы и дни стихии привело, в том числе, и к человеческим жертвам.

А.ЯЦЕНЮК заметил, что также в МЧС должен быть резервный фонд, который министерство может использовать независимо от правительства и из которого можно было бы в первые три дня оперативно осваивать средства на ликвидацию стихийных бедствий.

Сегодня А.ЯЦЕНЮК побывал в селе Нижний Вербеж Коломыйского района, в котором осмотрел подтопленные наводнением дома, ознакомился с ходом восстановительных работ, пообщался с местными жителями, посетил к Нижне-Вербижскую общеобразовательную среднюю школу №1, сообщает пресс-служба парламента.

Во время посещения учебного заведения А.ЯЦЕНЮК ознакомился с ходом подготовки к новому учебному году. В частности, председатель ВР зашел в классную комнату 1-х классов и передал из учрежденного им фонда Open Ukraine комплекты для первоклассников, включающий учебники, школьные принадлежности и рюкзак. В целом из фонда Open Ukraine для школьников из пострадавших от наводнения регионов были переданы 300 комплектов.

Также за счет фонда были закуплены и переданы строительные материалы для ремонта школ в пострадавших от наводнения регионах.

Кроме того, сегодня А.ЯЦЕНЮК посетил Коломыйскую специализированную школу №1 им. В.Стефаника, где он учился в свое время, и встретился со своей учительницей, классным руководителем Ксенией Юрьевной ФУДАЛЯ.

Как сообщалось, сегодня А.ЯЦЕНЮК начал рабочую поездку по западным регионам Украины, которые больше всего пострадали от наводнения в конце июля этого года.