Два года в неволе: Геращенко рассказала подробности пребывания полковника Безъязикова в плену

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

“Иван Безъязыков находился в плену боевиков почти 2 года. 23 месяца. Мы не могли найти его местонахождение очень долго”, - сказала Геращенко и добавила, что неоднократно украинская сторона в Минской группе подавала запросы о предоставлении информации о его пребывании, но боевики не предоставляли такую информацию и вообще не подтверждали, что удерживают его.

По словам Геращенко, в конце декабря прошлого года стало известно место содержания Безъязыкова.

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“Иван находился не в СИЗО и не в помещении бывшей донецкой Службы безопасности Украины, где находятся ребята, местонахождение которых мы знаем. Он вообще находился в помещении Донецкого телецентра. Там его прятали боевики”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 5 июля был освобожден полковник Вооруженных сил Украины Безъязыков, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года.

В плену боевиков на Донбассе на сегодняшний день остаются 111 граждан Украины.