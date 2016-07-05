После двух лет плена на Донбассе освобожден украинский полковник Безъязыков

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Председатель СБУ только что доложил президенту об освобождении полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, который находился в плену с августа 2014", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что освобождение заложников со временно оккупированных территорий пока заблокировано, и в этом вопросе нужно усилить давление на Россию.

Как сообщал УНИАН, 7 июня советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что в заложниках боевиков находятся 112 граждан Украины.

Представители Украины с января предлагают боевикам освободить 25 тяжелобольных украинцев, которых удерживают в ОРДО, и выражают готовность передать 50 граждан, однако, как неоднократно заявляла Геращенко, террористы срывают переговоры об обмене заложниками.