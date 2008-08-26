Ревизоры УЕФА в Украине меняют красные фонарики на зеленые

Эксперты УЕФА положительно оценивают динамику Украины в подготовке к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины по итогам визита экспертов УЕФА.

“Общий тон выводов ревизоров Европейского футбольного союза оптимистичен и обнадеживающий. Отмечается, что на протяжении двух последних месяцев все украинские структуры, причастные к процессу подготовки футбольного форума, провели большую работу, приведшую к значительным изменениям к лучшему во всех ключевых аспектах. Акцентируя внимание на следующих шагах в этом направлении, эксперты УЕФА заглядывают в будущее - осень и зиму нынешнего года, 2009-й, вплоть до лета 2010-го”, - отмечают в ФФУ.

В частности, по мнению эксперта УЕФА по инфраструктуре Юргена МЮЛЛЕРА, позитивная динамика бросается в глаза. “Во многих вопросах красные предупредительные фонарики сменяются зелеными. Желаю вам и нам поддержать этот темп, чтобы и в дальнейшем отмечать успешные вехи продвижения на пути к Евро-2012”, - сказал он.

Ю.МЮЛЛЕР также отметил, что увеличились государственные гарантии по гостиничным номерам соответствующих категорий из 20 тыс. до 30 тыс. Также, по его словам, до декабря украинская сторона должна предоставить УЕФА технико-экономическое обоснование альтернативного размещения гостей Евро-2012. В частности, речь идет о круизных лайнерах, которые будут стоять в Одессе.

«Относительно спортивных баз, их количество и состояние в Украине я могу оценить как «хорошо» и «очень хорошо» отметил Ю.МЮЛЛЕР, добавив, что при этом следует учитывать определенные нюансы, ведь сборные во время длительных соревнований требуют на базах несколько иных условий, нежели клубы в процессе их обычного функционирования. “Есть требования к размещению игроков по номерам и тактическим занятиям, когда кое-кто из тренеров желает сохранить секреты от посторонних глаз», - заметил он.

Кроме того, Ю.МЮЛЛЕР сообщил, что до лета 2010 года будет составлен каталог спортивных баз Украины, пригодных не только для работы сборных - участниц Евро-2012, но и для дальнейшего использования европейскими командами в подготовительный период сезона. «Это будет ваш весомый козырь в тот момент, когда после мирового первенства в Южно-Африканской Республике футбольная общественность переключит свое внимание на подготовку к финалу-2012. Поэтому УЕФА предлагает свою помощь в своеобразном пиаре украинских баз”, - отметил он.

В свою очередь, эксперт по аэропортам Питер ХЕМПСОН и эксперт по вопросам транспорта Стефано МАНЕЛЛИ также выразили благодарность украинской стороне за приложенные в июне-августе этого года усилия. В частности П.ХЕМПСОН отметил существенный прогресс в подготовке аэропортов. «Есть четкое направление, все знают, что надо делать. Очень важна роль государства, взявшего вопрос аэропортов под строгий контроль. Если удастся сохранить достигнутый баланс, я уверен, работы будут выполнены в полном объеме и в необходимые сроки», – отметил он.

С.МАНЕЛИ заметил, что местные власти принимающих городов подтвердили гарантии относительно транспортной инфраструктуры и детализировали планы ее перестройки.

“Запланированные проекты важны не только для Евро-2012, но и для будущего всей Украины. На нынешнем этапе важно определить приоритеты, на которых нужно будет сконцентрироваться в ближайшем будущем», - сказал эксперт УЕФА.