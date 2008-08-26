Михаила Сироту похоронят на Байковом кладбище

Похороны народного депутата Украины Михаила Сироты состоятся в среду, 27 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины со ссылкой на Комиссию по захоронению народного депутата, прощание с телом М.Сироты будет проходить с 11.00 до 12.30 в клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7), панихида по покойному состоится в Киево-Печерской лавре с 13.00 до 14.00.

Траурный митинг и захоронение М.Сироты состоятся в 14.30 на Байковом кладбище Киева.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины М.Сирота (фракция Блока Литвина) погиб вечером 25 августа во время ДТП в Киевской области.

26 августа председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал Распоряжение об организации похорон М.Сироты. В соответствии с распоряжением, Комиссию по организации похорон возглавляет народный депутат Владимир ЛИТВИН. Расходы, связанные с ритуальными услугами, будут осуществляться согласно Порядку организации захоронения народного депутата Украины.