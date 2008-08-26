Яценюк требует вернуть в школы... политинформации

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает ввести в средней школе преподавание «идеологических предметов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер парламента сказал во время научно-практической конференции «Обеспечение реализации государственной политики относительно развития образования в Ивано-Франковской области».

По его словам, в частности, речь идет о необходимости введения курса правоведения как системной дисциплины, а не 1-2-часового курса.

А.ЯЦЕНЮК также считает необходимым введение в средней школе информационного часа. Он напомнил, что в системе советского образования предусматривалось проведение раз в неделю политинформаций. По его словам, что-то подобное должно быть и в украинской школе, поскольку ученики должны понимать события, происходящие в стране и делать собственные выводы.

По мнению председателя ВР, также в школах целесообразно было бы выпускать информационные бюллетени, в которых были бы определены «четкие базовые акценты», исходя из государственных подходов.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК считает, что в школах должен преподаваться курс по информированию учеников о выдающихся украинцах и их роли в развитии Украинского государства и мировой культуры.