"Первый боевой экзамен": Порошенко связал освобождение Славянска с возрождением украинской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий в Славянске по случаю празднования второй годовщины освобождения северных городов Донецкой области от пророссийских террористов.

Он, в частности, поздравил со второй годовщиной освобождения Славянска и Краматорска жителей этих двух городов, ВСУ и всю Украину. «Те дни стали поворотными в судьбе Славянска, в его истории, в те дни (освобождения от пророссийских боевиков Славянска – УНИАН) Украина продемонстрировала всему миру, насколько решительно украинцы встали на защиту свободы, демократии, независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - заявил он.

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«Те июльские дни (2014 года – УНИАН) мы можем по праву считать судьбоносными, поворотным моментом в возрождении Вооруженных сил Украины, ведь именно тогда возрождаемые ВСУ сдали свой первый боевой экзамен в этой по-настоящему отечественной войне», - добавил президент.

«На самом деле то был экзамен, который не каждая армия мира способна сдать, и особенно важно, что сдать так быстро возродившись, а по факту, создав с нуля новые Вооруженные силы Украины», - отметил глава государства.