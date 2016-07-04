Порошенко поблагодарил США за то, что "были рядом последние 2 года"
14:20, 04 июля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости.
REUTERS
Об этом глава государства написал в своем Twitter.
"Мы благодарны Соединенным Штатам, что были рядом последние два года - самые сложные два года в истории Украины. С Днем независимости вас, друзья!" - отметил Порошенко.
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Напомним, Порошенко должен встретиться с президентом США Бараком Обамой на саммите НАТО в Варшаве, который состоится 8-9 июля.
Ранее США поздравил с днем независимости, который отмечается 4 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Ми дякуємо Сполученим Штатам, що були поруч останні два роки – найскладніші два роки в історії України.— Петро Порошенко (@poroshenko) July 4, 2016
З Днем Незалежності вас, друзі!
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