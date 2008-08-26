Президент выразил соболезнования в связи с гибелью Сироты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования семье народного депутата Украины Михаила Сироты в связи с его гибелью.

«Страна потеряла выдающегося государственного деятеля, семья – сына, мужа и отца, мы все – Гражданина с большой буквы. Михаил Дмитриевич был одним из тех, кто взял на себя огромную ответственность – творить Основной Закон государства. «Отец украинской Конституции» – именно так он был известен в народе», – говорится в соболезновании, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

Президент отметил, что всю жизнь М.Сирота отдал служению Родине, никогда не разменивал национальный интерес на политические дивиденды.

«В это трудное время разделяю Вашу боль и выражаю Вам свои самые искренние соболезнования», – говорится в телеграмме В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, М.Сирота погиб 25 августа около 21.30 в ДТП под городом Узин (Белоцерковский район Киевской области). Авария произошла на автодороге Киев-Одесса. Автомобиль, которым управлял М.Сирота, столкнулся “лоб в лоб” с ДЭУ “Ланос”.