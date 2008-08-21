Кужель назвала минимальную взятку за разрешение на строительство

Минимальная ставка взятки за разрешительные документы составляет до 30% стоимости строительства жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала сегодня в ходе интернет-конференции советник министра регионального развития и строительства Украины Александра КУЖЕЛЬ.

«Все деньги, оплаченные в виде взяток, мы с вами компенсируем строителям в размере приобретаемого жилья – минимальная стоимость взяток составляет до 30% стоимости строительства. Это взятки за землю, за получения разрешений, лицензирование», - сказала она.

При этом, по ее мнению, коррупция в строительстве, которая начинается с процесса выделения земельных участков, не способствует приходу на украинский рынок иностранных девелоперов.

«Когда иностранные компании начинают какой-либо бизнес-проект в Украине, они сразу слышат, что нужно дать взятку в начале пути. Для них это как вступить в помойную яму при старте. Я думаю, что иностранных застройщиков, желающих начинать с этого, найдется немного», - сказала она.

Отвечая на вопрос о необходимости упрощения разрешительных процедур для застройщиков, А.КУЖЕЛЬ отметила, что в некоторых городах число разрешений на строительство достигает до 600.

«Когда мы говорим об упрощении процедур, мы говорим, что процесс принятия решений должен быть четок, обозначен по срокам, требованиям и стоимости, с соблюдением строительных нормативов и с участием граждан в обсуждении»,- добавила она.

К тому же, упорядочивание разрешительных процедур в строительстве создаст предпосылки для прихода на рынок строительных компаний, считает А.КУЖЕЛЬ.