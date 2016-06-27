Порошенко передал руководству ЕС информацию по имплементации Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Брюсселе по итогам переговоров с руководством ЕС.

«Эта встреча демонстрирует ту важность и то внимание, которое ЕС уделяет Украине", - отмечает он.

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«На сегодня чрезвычайно важным было передать последнюю информацию по имплементации Минских соглашений, по тем проблемам, которые сегодня есть на оккупированных территориях и доказать четкую и ясную позицию Украины. Мы уверены, что нас услышали и решение должно быть положительным», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения своих войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против РФ в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничения импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.