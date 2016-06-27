Парламент Италии отклонил резолюции об отмене санкций против России

В частности, депутаты отклонили проект постановления Д5З, призывающий правительство "поощрять и поддерживать инициативы, направленные на снятие режима санкций против России", передает РИА Новости.

Кроме того, в тексте документа, на которое правительство дало отрицательное заключение, говорилось об активизации "в компетентных европейских институтах" усилий, направленных на создание основы для "более тесного и эффективного взаимодействия и сотрудничества между спецслужбами разных стран, в том числе и Российской Федерации, для профилактики и противодействию террористическим явлениям".

Читайте такжеИталия может задержать продление санкций против России, выдвигает свои условия - СМИРанее УНИАН сообщал, что Италия требует включить в выводы саммита Евросоюза 28-29 июня упоминание о том, что Брюссель обязуется пересмотреть политику в отношении России до конца 2016 года.

Напомним, 21 июня Европейский Союз согласовал продление экономических санкций против России за ее действия в Украине еще на полгода.

Санкции предварительно продлены еще на полгода - до 31 января 2017 года. Это решение должно быть окончательно принято Советом ЕС.