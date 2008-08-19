Партия регионов снаряжает автопоезд в Южную Осетию

В Донецке областное отделение Партии регионов снаряжает автопоезд с 100 тоннами продовольствия для отправки в Южную Осетию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации Партии регионов, в автоколонне с гуманитарной помощью - пять грузовиков с сахаром, сгущенным молоком, сливочным маслом и кондитерскими изделиями.

Этой акцией будет дан старт началу сбора гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии во всех городах и районах Донецкой области, отметили в пресс-службе.

Кроме того, председатель облотделения Партии регионов, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что «каждый день к нам в партию поступают звонки от жителей Донбасса и Украины с тревогой о той ситуации, которая сложилась сегодня в Южной Осетии». «Этот груз - это отклик Донбасса на горе мирных людей и прежде всего детей. Мы отправляем помощь, чтобы она как можно быстрее дошла до пострадавших», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В пресс-службе также уточнили, что отправка автопоезда намечена на утро 22 августа с площади им. Ленина.