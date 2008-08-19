Ющенко попеняли, что он демонстрирует знание русского языка
14:24, 19 августа 2008Политика
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Как общаться с Медведевым?
|Аскольд ЛОЗИНСКИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛОЗИНСКИЙ выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Президент Всемирного конгресса украинцев убежден, что Президент Украины должен общаться исключительно на украинском языке.
«Президент (Украины – УНИАН) при встрече с Президентом России на территории Украины должен общаться через переводчика, разговаривать на украинском, а не показывать, что он знает русский язык. Если есть уважение к этому языку, то этот язык будет развиваться на украинской территории», - заявил А.ЛОЗИНСКИЙ.
Он также считает, что власти прилагают недостаточно усилия для развития языка.
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