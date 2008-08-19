Ющенко попеняли, что он демонстрирует знание русского языка

Президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд ЛОЗИНСКИЙ предлагает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО общаться со своим российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ через переводчика.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛОЗИНСКИЙ выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент Всемирного конгресса украинцев убежден, что Президент Украины должен общаться исключительно на украинском языке.

«Президент (Украины – УНИАН) при встрече с Президентом России на территории Украины должен общаться через переводчика, разговаривать на украинском, а не показывать, что он знает русский язык. Если есть уважение к этому языку, то этот язык будет развиваться на украинской территории», - заявил А.ЛОЗИНСКИЙ.

Он также считает, что власти прилагают недостаточно усилия для развития языка.