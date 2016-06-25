Украина готовит "жесткую реакцию" на планы ПАСЕ вернуть делегацию РФ - Геращенко
Украинская готовит заявление относительно заявления ПАСЕ по инициативе ее президента Педро Аграмунта о сближении с РФ.
Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
По ее словам, Киев разочарован такими заявлениями, которые она называет "кощунством".
Она отмечает, что это будет "жесткая реакция".
"Я вообще уверена, что только жесткая и активная позиция на международном фронте заставит европейцев не забывать про Крым и Донбасс и не забывать о принципах. Мы должны отстаивать принципы везде, где о них хотят забыть любители вояжей в Москву и Питер (Аграмунт недавно посетил экономический форум в Санкт-Петербурге) - будь это СЕ, ПАСЕ, ООН", - заявила Геращенко.
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Она отметила, что письмо на доклад генсека СЕ Янгланда, где не указывались нарушения прав человека на оккупированных украинских территориях, уже готово.
Ранее Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло декларацию о необходимости возобновить диалог с Федеральным собранием РФ.