НАБУ допросило Лукаш по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом сообщил в эфире "5 канала" директор НАБУ Артем Сытник, передает ZN.ua.

"Запланированы допросы... Сегодня Лукаш допрашивали", – сказал Сытник, отвечая на вопрос журналиста о допросах публичных лиц в рамках расследования коррупционных выплат ПР, зафиксированных в "черной бухгалтерии".

Он также уточнил, что никто из фигурантов изучаемых документов добровольно не явился в НАБУ, чтобы сдать образцы почерка.

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Сытник добавил, что материалы "черной бухгалтерии" уже оцифрованы, идет процесс идентификации лиц, фигурирующих в списках.

"Часть из них – в Украине, часть – нет, часть ещё устанавливается и допрашивается", – уточнил директор НАБУ, добавив, что многие из допрошенных являются "нейтральными фигурантами". Их имена указаны в связи с "техническими выплатами".

"Идёт планомерная работа, и она будет проводиться последовательно. Отобрали образцы, провели экспертизу, установили, что это за расходы и приняли окончательное решение по конкретному лицу", – резюмировал глава Бюро.