Политолог о России, Тимошенко, Кучме и Медведчуке

Россия заинтересована в усилении раскола руководства Украины.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал политолог Владимир ФЕСЕНКО.

“По моему мнению, Москва заинтересована в том, чтобы поддерживать и усиливать раскол государственного руководства Украины. Здесь, безусловно, есть интерес Москвы. И мы это увидели еще в начале года во время переговоров по газовой тематике», – сказал В.ФЕСЕНКО.

По его словам, в данном случае Москве выгодно, чтобы хоть кто-то поддерживал Россию. “Мы уже видим, что Секретариат даже молчание ТИМОШЕНКО по поводу российско-грузинской войны пытается использовать в свою пользу», – добавил он.

Эксперт скептически относится к возможности участия экс-президента Леонида КУЧМЫ в будущей президентской кампании на стороне премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. “Я скептически отношусь к тому, что к «проекту» подключился КУЧМА. КУЧМА относится к ТИМОШЕНКО критически, я бы сказал, подозрительно. Честно скажу, не вижу здесь особого смысла вовлекать в этот процесс именно КУЧМУ. КУЧМА сегодня – политический пенсионер”, – сказал В.ФЕСЕНКО.

Что касается бывшего лидера СДПУ(о) Виктора МЕДВЕДЧУКА, то политолог отметил, что у него "есть личные отношения с ПУТИНЫМ и МЕДВЕДЕВЫМ, он имеет выходы на Кремль, на разных людей. Поэтому возможность использовать здесь МЕДВЕДЧУКА понятна”. Эксперт добавил, что В.МЕДВЕДЧУК “действительно может выступать таким посредником. Мы сейчас видим представителей СДПУ(о) в разных политических лагерях”.