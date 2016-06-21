Госсекретарь США Керри должен посетить Украину в июле - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам своего рабочего визита в США.

"Мы обсуждали вопрос визита госсекретаря США господина Керри в Украину. Я думаю, что этот визит состоится в июле. Мы ожидаем этот визит", - сказал премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, Гройсман отметил, что в США он не встретился с президентом Бараком Обамой, потому что такая встреча и не планировалась.

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"Что касается моего визита и мероприятий, такая встреча просто не планировалась и даже не обсуждалась. Я посещал США по приглашению вице-президента Джозефа Байдена", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что доволен результатами визита.

Напомним, Гройсман также заявил, что по результатам визита в США почувствовал, что "доверие к Украине возвращается".

Глава украинского правительства находился с рабочим визитом в США 14-17 июня.