Ющенко: Украине надо сделать выводы из войны на Кавказе

Война в Грузии показала, что Украина должна двигаться к коллективной модели безопасности.

Об этом идет речь в комментарии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, обнародованном на официальном сайте главы государства.

По мнению В.ЮЩЕНКО, первый вывод войны на Кавказе, который следует сделать как Украине, так и другим государствам региона и мира, заключается в том, что ни одна национальная модель безопасности, обороны «не может дать самодостаточного ответа на национальный суверенитет». “Нет такой модели, которая была бы самодостаточной для формирования исключительно собственной национальной позиции”, – убежден Президент.

“То, что произошло в Грузии, – как раз яркий пример того, как легко можно боевые действия, нарушение территориальной целостности, суверенитета принести в современных условиях фактически на любую территорию, если за ней не стоит система, механизмы коллективных гарантий”, – отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что без таких гарантий боевые действия могут зацепить любую территорию, более того, может возникнуть угроза ее независимости.

Президент подчеркнул, что он не имеет в виду, “против кого мы должны выступать”, а, напротив, говорит о том, “за что мы должны бороться”. Это, считает В.ЮЩЕНКО, второй вопрос, над которым стоит задуматься, анализируя события в Грузии. “Он заключается в том, что обеспечение достойного национального суверенитета, целостность нашей границы можно обеспечить только одним способом - дрейфом Украины к системе коллективной безопасности”, – считает глава государства.

“Только система коллективной безопасности выпишет, в том числе для Украины, самые высокие международные гарантии, которые возможно бы воспрепятствовали каким-либо действиям, в том числе и такого порядка, как возникли 7-8 августа на территории сначала Южной Осетии, а затем и других территорий Грузии”, – отметил В.ЮЩЕНКО.