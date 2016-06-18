Геращенко просит Штайнмайера содействовать разблокированию освобождения боевиками украинских заложников

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«От украинской стороны в гуманитарной подгруппе ТКГ направила письмо председательствующему в ОБСЕ министру иностранных дел Германии Ф.-В.Штайнмайеру, в котором выражается наше глубокое беспокойство ситуацией с заложниками. Апеллируем к ОБСЕ и к председательствующему с просьбой содействовать в освобождении заложников», - написала Геращенко.

Она отметила, что в последний месяц значительно ухудшилась не только политика, но и гуманитарная ситуация на Донбассе - боевики заблокировали освобождение заложников и, несмотря на все усилия украинской стороны и готовность к компромиссам в этом вопросе, отвергают любые инициативы.

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«Ситуация с заложниками только ухудшается. Во-первых, боевики в течение года так и не предоставили нам точной информации о месте содержания украинцев. Во-вторых, их откровенно пытают... И ОБСЕ должна приложить все усилия, чтобы РФ повлияла на боевиков и те, наконец, перестали шантажировать судьбами тяжелобольных людей и освободили их», - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 7 июня советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что в заложниках боевиков находятся 112 граждан Украины.

Представители Украины с января предлагают боевикам освободить 25 тяжелобольных украинцев, которых удерживают в ОРДО, и выражают готовность передать 50 граждан, однако, как неоднократно заявляла Геращенко, террористы срывают переговоры об обмене заложниками.