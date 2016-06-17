Украина ведет переговоры по освобождению заложников по формуле 25 на 50 - Тандит

Об этом в эфире Громадського сказал советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Мы сейчас обсуждаем формулу 25 на 50 и не пиарясь проводим специальные мероприятия. На сегодня 3051 человек считается найденным и свободным, мы должны вернуть всех», – сказал Тандит.

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Список, по которым украинская сторона готова обменять людей, был передан из Донецка и Луганска еще в прошлом году.

«Мы готовы отдать 50 человек. Это люди из списка, который был передан со стороны Донецка и Луганска еще в прошлом году», – сказал советник главы СБУ.

Как сообщал УНИАН, по словам представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, только Кремль и Федеральная служба безопасности России реально дают разрешение на освобождение украинских заложников, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса.