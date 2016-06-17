В АП озвучили ключевое условие для дальнейшей реализации политической части "Минска-2"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев на брифинге в Киеве.

"Ключевой предпосылкой всех дальнейших сдвигов на так называемом политическом направлении является обеспечение блока безопасности указанных (Минских) договоренностей", - заявил он.

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"Кроме того, мы говорили (во время консультаций советников глав стран "нормандской четверки" в Минске - УНИАН) и о вопросах, связанных с выводом всех российских формирований, мы говорили о возобновлении Украиной контроля над неконтролируемым участком украино-российской границы", - добавил Елисеев.

При этом в В АП назвали "красные линии" избирательного процесса на Донбассе.

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"Что касается нас как советников (глав государств "нормандской четверки" - УНИАН), то мы в соответствии с Минском обсуждали модальности такого избирательного процесса, то есть мы обсуждали те "красные линии", которые должны быть обязательно соблюдены, которые для нас, для Украины принципиально важны", - сказал Елисеев и добавил: "Очень хорошо и примечательно, что абсолютно четко наша позиция была поддержана со стороны наших партнеров".

По его словам, "красные линии" – это вопросы, связанные с выводом войск, обеспечением безопасности выборов с участием политических партий, обеспечением прав внутренне перемещенных лиц принимать участие в выборах. "Мы эти модальности обсуждали, и мы будем дальше двигать этот процесс", - подчеркнул Елисеев