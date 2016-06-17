В АП озвучили ключевое условие для дальнейшей реализации политической части "Минска-2"
Ключевой предпосылкой всех дальнейших сдвигов на политическом направлении Минских соглашений является обеспечение безопасности на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев на брифинге в Киеве.
"Ключевой предпосылкой всех дальнейших сдвигов на так называемом политическом направлении является обеспечение блока безопасности указанных (Минских) договоренностей", - заявил он.
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"Кроме того, мы говорили (во время консультаций советников глав стран "нормандской четверки" в Минске - УНИАН) и о вопросах, связанных с выводом всех российских формирований, мы говорили о возобновлении Украиной контроля над неконтролируемым участком украино-российской границы", - добавил Елисеев.
При этом в В АП назвали "красные линии" избирательного процесса на Донбассе.
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"Что касается нас как советников (глав государств "нормандской четверки" - УНИАН), то мы в соответствии с Минском обсуждали модальности такого избирательного процесса, то есть мы обсуждали те "красные линии", которые должны быть обязательно соблюдены, которые для нас, для Украины принципиально важны", - сказал Елисеев и добавил: "Очень хорошо и примечательно, что абсолютно четко наша позиция была поддержана со стороны наших партнеров".
По его словам, "красные линии" – это вопросы, связанные с выводом войск, обеспечением безопасности выборов с участием политических партий, обеспечением прав внутренне перемещенных лиц принимать участие в выборах. "Мы эти модальности обсуждали, и мы будем дальше двигать этот процесс", - подчеркнул Елисеев