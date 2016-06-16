Янукович может использовать украденные миллиарды против Украины, если депутаты не примут закон о спецконфискации - эксперт
Активы Виктора Януковича должны быть конфискованы в пользу государства, чтобы экс-президент не смог ими воспользоваться для дестабилизации ситуации в стране.
Об этом заявил политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, комментируя провальное голосование в парламенте за закон о спецконфискации.
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«Это – отказ от начала тяжелого, но необходимого процесса борьбы с коррупцией и, прежде всего, с политическими противниками Украины», - сказал он.
«Нужно лишить экономической базы мощную антиукраинскую прослойку, которая сейчас концентрируется вокруг Оппозиционного блока и других политиков, ориентирующихся на Москву», - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что арестовать активы коррумпированных чиновников Януковича необходимо для того, чтобы они не воспользовались украденными деньгами для финансирования досрочных выборов, продвижения антиукраинской пропаганды в СМИ, подкупа силовиков и судей.
По его мнению, парламент должен вернуться к рассмотрению закона о спецконфискации, несмотря на критику некоторых фракций.
«Это демагогия. Я рассчитывал, что многое в пользу этого закона скажет новый Генеральный прокурор, который крайне заинтересован в этом, но, увы, он увлекся в эфире выяснением отношений с Онищенко, прекрасно зная, что поймать его нельзя», - сказал Небоженко.
«Кстати, если бы такой закон сейчас работал и был направлен против деятелей режима Януковича, Онищенко не смог бы организовать такое мощное наступление на ту же прокуратуру в СМИ», - добавил он.