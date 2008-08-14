Верховной Раде предлагают начать "роспуск" СНГ

Народные депутаты от Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО и Ярослав ДЖОДЖИК зарегистрировали сегодня в Верховной Раде проект Закона Украины «О денонсации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (регистрационный № 3056).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

Законопроект предусматривает «денонсировать Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное Украиной 8 декабря 1991 года, ратифицированное 10 декабря 1991 года», а Кабинету министров и МИД «сообщить другим государствам-членам Содружества о выходе Украины из состава СНГ и денонсации Соглашения о создании СНГ, предложить государствам-членам Содружества распустить Содружество Независимых Государств, как не оправдавшего цели своего создания и существования».

Среди причин такого шага в констатирующей части законопроекта указано, в частности, «несоблюдение Российской Федерацией своих обязательств по Договору в отношении к другим государствам-членам Содружества в части непризнания территориальной целостности, существующих границ», «нарушение РФ ключевых принципов международного права в отношениях с другими суверенными государствами-членами Содружества», «попытки РФ вовлечь другие государства-члены Содружества в прямое или опосредованное участие в вооруженном противостоянии на территории суверенного государства-члена Содружества», и «считая функционирование Содружества Независимых Государств крайне неэффективным, его существование не отвечающем цели создания, а участие Украины в Содружестве нецелесообразным».

В объяснительной записке отмечено, что принятие законопроекта должно, в частности, «продемонстрировать принципиальную позицию Украины о недопустимости нарушения норм международного права, а также нежелания потакать нарушителю» и означать отказ от участия в Содружестве, которое «не выполняет своих функций относительно мирного сосуществования государств, взаимовыгодного партнерства и развития межгосударственных связей, вместо этого может быть использовано для привлечения государств-членов Содружества в противоправную деятельность».