Пожар в Соломенском суде Киева: материалы НАБУ не пострадали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос журналистов сегодня в Киеве.

"Сам пожар в суде - пусть это устанавливают (правоохранители): или это был случай, или это был поджог... По предварительной информации, наши документы в помещении не пострадали", - сказал Сытник.

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На вопрос, трудно ли восстанавливать утраченные дела, он сказал: "Если горят документы в суде, восстановить их или очень трудно, или невозможно".

Как сообщал УНИАН, пожар в Соломенском райсуде столицы на улице Максима Кривоноса произошла в ночь на 13 июня.

Точная причина возгорания неизвестна. В результате пожара никто не пострадал - во время возгорания на месте происшествия находился только охранник.

По данным СМИ, залы заседаний и кабинеты судей не пострадали. Зато выгорела комната, где хранились материалы уголовных дел.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара.