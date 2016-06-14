Путин помиловал незаконно осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент своим указом помиловал Геннадия Афанасьева, осуждённого 17 декабря 2014 года Московским городским судом, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в документе.

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Другим указом глава РФ помиловал Юрия Солошенко, осуждённого 14 октября 2015 года Мосгорсудом.

Отмечается, что оба указа вступают в силу со дня подписания, 14 июня.

Как сообщал УНИАН, Афанасьев осужден в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

Сегодня около 15.00 украинский самолет с Солошенко и Афанасьевым на борту вылетел из подмосковного аэропорта «Внуково-2» в Украину.

Также сегодня самолет Ан-148 авиакомпании «Россия» совершил посадку в грузовом аэропорту «Антонов» в Гостомеле. Ранее этот Ан-148 забирал осужденных в Украине российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых обменяли на украинскую лётчицу Надежду Савченко.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Афанасьева и Солошенко обменяли на двух граждан России, которые имеют отношение к «одесским событиям».