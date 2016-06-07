Евродепутаты рекомендуют не рассматривать безвизовый режим для Грузии и Украины в одном пакете

Об этом заявили в Комитете иностранных дел Европарламента во время дискуссии с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, сообщает Грузия Online со ссылкой на сайт европейской институции.

По мнению европарламентариев, Грузия выполнила все требования Евросоюза по либерализации визового режима, поэтому она заслуживает получить безвизовый режим как можно скорее.

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"Грузия четко выражает евроинтеграционные и евроатлантические устремления, видение, которого придерживаются различные политические партии", - подчеркнул Маргвелашвили во время дебатов по российско-грузинским отношениям.

Он заверил Комитет по иностранным делам Европарламента, что его страна проводит реформы, связанные с выполнением Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, 1 июня послы ЕС в Брюсселе обсудили предоставление безвизового режима для Грузии, однако не приняли никакого решения из-за опасения новых волн миграции. Европейские дипломаты отметили, что Турции, Украине и Косово также следует ожидать задержек с введением безвизового режима с ЕС по этой же причине.

Между тем, 3 июня во время большой пресс-конференции президент Петр Порошенко уверенно заявил, что Украина в этом году получит безвизовый режим с Евросоюзом. По словам президента, Украина выполнила все требования Плана действий по визовой либерализации с ЕС.