В ЕС отложили введение безвизового режима для Грузии, Украину могут ожидать задержки - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По данным агентства, в среду, 1 июня, послы ЕС в Брюсселе обсудили предоставление безвизового режима для Грузии, однако не приняли никакого решения из-за того, что Германия и Франция выступили против предоставления безвизового режима Грузии.

По словам одного из европейских дипломатов, речь идет не об остановке всего процесса, а о том, чтобы проявить осторожность.

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Отмечается, что ЕС может вернуться к данному вопросу на следующей неделе, до проведения обсуждения более противоречивого случая относительно Украины, которое запланировано на 14 июня.

Европейские дипломаты отметили, что Турции, Украине и Косово также следует ожидать задержек с введением безвизового режима с ЕС из-за роста нелегальной миграции в Европу.

При этом отмечается, что Европейский парламент, который вводит в действие соглашения по безвизовому режиму, проведет свою последнюю сессию 4-7 июля и только в середине сентября возобновит свою работу. Таким образом, если на сессии не удастся преодолеть противоречий, то к вопросу предоставления безвизового режима Грузии и Украине законодательный орган ЕС вернется на раньше осени.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент идет по плану, а информации о задержках нет.

Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.