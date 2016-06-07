Парубий надеется, что ВР поддержит жесткое наказание за "кнопкодавство"

Об этом Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал в программе «Свобода слова» на телеканале «ICTV».

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По его словам, есть соответствующий законопроект народных депутатов Украины, он надеется, что он будет рассмотрен еще на этой сессии парламента.

Напомним, в сентябре 2015 года сообщалось, что в Верховной Раде планируют установить новую систему для голосования по отпечаткам пальцев. Тогдашний руководитель парламента Владимир Гройсман отметил, что действующая система была рассчитана на 10 лет, а работает уже 13. По его словам, нужно устранить соответствующие технические проблемы, чтобы она могла поработать до установления новой системы.