Украина не даст Грузии военно-техническую помощь

15:55, 11 августа 2008
Политика
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Елисеев: сейчас вопрос не стоит

Украина не намерена предоставлять военно-техническую помощь Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве Специальный представитель Президента Украины, заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Мы на данном этапе рассматриваем возможность предоставления помощи и поддержки по двум направлениям - политическому и гуманитарному. Что касается военного или военно-технического сотрудничества, то сейчас этот вопрос не стоит», - сказал он.

 

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