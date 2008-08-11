Украина не даст Грузии военно-техническую помощь
15:55, 11 августа 2008Политика
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Елисеев: сейчас вопрос не стоит
Украина не намерена предоставлять военно-техническую помощь Грузии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве Специальный представитель Президента Украины, заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.
«Мы на данном этапе рассматриваем возможность предоставления помощи и поддержки по двум направлениям - политическому и гуманитарному. Что касается военного или военно-технического сотрудничества, то сейчас этот вопрос не стоит», - сказал он.
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