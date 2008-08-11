Украина не даст Грузии военно-техническую помощь

Украина не намерена предоставлять военно-техническую помощь Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве Специальный представитель Президента Украины, заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Мы на данном этапе рассматриваем возможность предоставления помощи и поддержки по двум направлениям - политическому и гуманитарному. Что касается военного или военно-технического сотрудничества, то сейчас этот вопрос не стоит», - сказал он.