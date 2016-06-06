Президентское представление о назначении нового состава ЦИК до сих пор не поступило в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании круглого стола в Киеве сказала заместитель председателя ВР Оксана Сыроид.

“Я нахожусь в таком же трепетном ожидании, как и вы. И уже второй год. Ведь несмотря на то, что анонсировано, что уже в парламент внесены новые кандидатуры в состав ЦИК, еще их никто не видел”, - сказала Сыроед.

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Она заявила, что отсутствие представления президента на протяжении двух лет - "это глумление над украинцами, поскольку право избирать и быть избранным - это фундаментальное право гражданина, которое не может быть реализовано без независимого органа, то есть ЦИК”.

Как сообщал УНИАН, 3 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что он внес в парламент свои предложения относительно нового состава Центризбиркома.

У 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий закончился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают исполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.