Порошенко пообещал завтра внести в парламент кандидатуры в состав Центризбиркома - ОПОРА

Об этом председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила в Facebook.

“Сегодня состоялась встреча с Президентом по моей инициативе. Мне нужны были ответы его видения на некоторые вопросы в отношении Минска и очень практичные в отношении ЦИК. Петр Алексеевич обещал сделать представление в течение двух дней (сегодня-завтра), на что я искренне надеюсь, так как осталось 2 пленарных недели в парламенте до каникул”, - отмечает Айвазовская.

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Обращаясь к журналистам, она отметила: “Не забудьте переспросить на завтрашней пресс-конференции (президента) о ЦИК. Результаты выборов должен установить новый состав. В противном случае шансы на ее обновление будут упущены на длительный период”.

По словам Айвазовской, она не будет одним из кандидатов в состав Центризбиркома.

«В ЦИК не иду, потому что свободу ходить в джинсах на встречи с президентом не собираюсь терять», - написала она.

Как сообщалось, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.