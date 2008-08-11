Мороз знает, как на выборах 350-го сделать первым

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что при сохранении пропорциональной системы выборов Верховной Рады необходимо "привязать" кандидата в депутаты к округу.

«Закон о выборах следует изменить. Они должны быть пропорциональными, но с привязкой кандидата в депутаты к округу", - считает А.МОРОЗ, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

По словам лидера социалистов, "сегодня действительно многие об этом заявляют, иногда с таким себе, знаете, видом, как будто это ноу-хау, забыв, что еще в 2002 году я подал проект закона о пропорциональных выборах, где речь шла о привязке каждого кандидата (а затем - депутата) к конкретному избирательному округу".

Между тем, констатирует А.МОРОЗ, тогда ни одна из политических сил не поддержала этот проект, потому что он предусматривает ротацию партийных элит. "Ведь тот, кто стоит в списке пятым или десятым, не имеет никаких преимуществ перед тем, кто записан 350-м. Однако пройдет тот, кто наберет больше голосов в поддержку себя и своей партии. Тогда 350-й может стать и первым", - отметил лидер СПУ.

По его мнению, это создает равные возможности для всех – "изберут люди, кого захотят, кому верят. И избиратели будут знать, к кому обратиться".