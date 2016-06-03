Порошенко рассказал, с какой целью Ахметов посещал Администрацию президента
16:14, 03 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что олигарх Ринат Ахметов посещал Администрацию президента, чтобы его пригласить посетить футбольный матч.
Порошенко заявил, что Ахметов посещал АП с целью пригласить его посетить матч / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.
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"За два года президентства я в Администрации виделся с Ахметовым, может быть, два раза. Ахметов, я точно это знаю, чаще посещал Администрацию президента и встречался с другими лицами", - заверил президент.
Глава государства пояснил, что одна встреча с Ахметовым касалась "приглашения на матч финала Кубка Украины, который должен был состояться во Львове".
"Я принял это приглашение. На матч не поехал, потому что были другие события. Не вижу в этом никакой тайны", - отметил Порошенко.
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