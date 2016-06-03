Порошенко рассказал, с какой целью Ахметов посещал Администрацию президента

16:14, 03 июня 2016
Политика
3039 0

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что олигарх Ринат Ахметов посещал Администрацию президента, чтобы его пригласить посетить футбольный матч.

фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.

Читайте такжеЖурналисты рассказали о ночной поездке Ахметова в Кабмин

"За два года президентства я в Администрации виделся с Ахметовым, может быть, два раза. Ахметов, я точно это знаю, чаще посещал Администрацию президента и встречался с другими лицами", - заверил президент.

Глава государства пояснил, что одна встреча с Ахметовым касалась "приглашения на матч финала Кубка Украины, который должен был состояться во Львове".

"Я принял это приглашение. На матч не поехал, потому что были другие события. Не вижу в этом никакой тайны", - отметил Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter