Порошенко рассказал, с какой целью Ахметов посещал Администрацию президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.

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"За два года президентства я в Администрации виделся с Ахметовым, может быть, два раза. Ахметов, я точно это знаю, чаще посещал Администрацию президента и встречался с другими лицами", - заверил президент.

Глава государства пояснил, что одна встреча с Ахметовым касалась "приглашения на матч финала Кубка Украины, который должен был состояться во Львове".

"Я принял это приглашение. На матч не поехал, потому что были другие события. Не вижу в этом никакой тайны", - отметил Порошенко.