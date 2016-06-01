Савченко может усилить голос Украины на международной арене в вопросе освобождения заложников - Геращенко

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает "Украинская правда".

"Состав групп остается неизменным, кроме того, что в политической группе начинает свою работу Сергей Пирожков. Группы сегодня прибыли в Минск и начинают свою работу", - сказала Геращенко.

На просьбу прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что Савченко может присоединиться к минским переговорам, Геращенко ответила:

"На встрече президента и Надежды Савченко высказывалось видение, что она может усилить голос Украины на международной арене в вопросе освобождения заложников. Обсуждались визиты Савченко в европейские страны, поскольку от позиции наших европейских партнеров, партнеров по нормандскому формату во многом зависит вопрос освобождения заложников, содержащихся на оккупированных территориях и в России ", - сказала Геращенко.

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Она добавила, что вопрос освобождения заложников будет ключевым в ходе переговоров группы. "Мы надеемся на освобождение двух политзаключенных, у нас есть определенную информацию, но озвучим, когда выйдем на финишную прямую", - сказала Геращенко.