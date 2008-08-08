Грузинская армия уже заняла ряд районов Цхинвали - СМИ
11 контролированных сел
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Об этом утром в пятницу сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2".
Телекомпания также отмечает, что грузинские подразделения заняли еще три осетинских села – Грони, Ацеви и Цинагара. Также, по последним данным, число осетинских сел на подступах к Цхинвали, контролируемых грузинской стороной, составляет 11.
Ранее грузинские подразделения вошли в села Знаури, Сарабуки, Хетагурово, Атоци, Квемо Окуна, Дмениси, Бубуки, Дидмуха.
Грузинские военные контролируют уже все высоты вокруг Цхинвали, сообщает "Рустави-2".
Как сообщал УНИАН, Грузия начала военную операцию в Южной Осетии.
Грузинские войска вели бои на окраинах Цхинвали, авиация и артиллерия ведут массированный обстрел осетинской столицы. Жители прячутся в подвалах, а российское телевидение показывает горящие дома и говорит о погибших среди мирного населения