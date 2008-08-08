Грузинская армия уже заняла ряд районов Цхинвали - СМИ

Около 600 грузинских военнослужащих уже заняли ряд районов Цхинвали.

Об этом утром в пятницу сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2".

Телекомпания также отмечает, что грузинские подразделения заняли еще три осетинских села – Грони, Ацеви и Цинагара. Также, по последним данным, число осетинских сел на подступах к Цхинвали, контролируемых грузинской стороной, составляет 11.

Ранее грузинские подразделения вошли в села Знаури, Сарабуки, Хетагурово, Атоци, Квемо Окуна, Дмениси, Бубуки, Дидмуха.

Грузинские военные контролируют уже все высоты вокруг Цхинвали, сообщает "Рустави-2".

Как сообщал УНИАН, Грузия начала военную операцию в Южной Осетии.

Грузинские войска вели бои на окраинах Цхинвали, авиация и артиллерия ведут массированный обстрел осетинской столицы. Жители прячутся в подвалах, а российское телевидение показывает горящие дома и говорит о погибших среди мирного населения