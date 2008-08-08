Тбилиси не допустит российских наемников в Южную Осетию

Грузия пообещала принять меры, чтобы "не допустить проникновения российских наемников в Южную Осетию". С таким заявлением сегодня выступил премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе в телеобращении, транслируемом по грузинскому телевидению. По его словам, с российской стороны через Рокский тоннель в настоящее время происходит "проникновение наемников" на территорию Южной Осетии. "Мы принимаем меры, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение этих наемников в регион", - заявил Л.Гургенидзе.

Ранее во время заседания Совета Безопасности ООН спецпредставитель Грузии в этой организации Ираклий Аласания обвинил Россию в стягивании сил в Рокский тоннель для дальнейшей их переброски в Южную Осетию.