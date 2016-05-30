Гибель 17 человек при пожаре под Киевом: правительственная комиссия в среду проинформирует Кабмин об обстоятельствах

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли на официальной странице ведомства в Twitter со ссылкой на слова первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, который ведет внеочередное заседание правительства, которое проходит в Киеве.

"Уже в эту среду комиссия должна проинформировать Кабмин о реальном состоянии дел в селе Леточки", - сказал Кубов.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины проводит внеочередное заседание в связи с пожаром в доме престарелых в селе Леточки Киевской области.

В ночь на 29 мая в селе Леточки Броварского района Киевской области произошел пожар в частном двухэтажном доме, где жили старики. Погибли 17 человек, еще 5 пострадавших госпитализированы с ожогами.

Правоохранители задержали частного предпринимателя, который организовал в частном доме проживания пожилых людей. Как отметили в полиции, "с жильцами заключались договоры. Койко-место в хостеле с уходом обслуживающего персонала стоило для пенсионеров 6 тыс. грн в месяц".

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поручил провести проверку всех объектов, где проживают люди преклонного возраста.

Он также сообщил, что 30 мая на внеочередном заседании Кабмина будет утвержден состав правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара в Леточках.