Грач: коммунисты в «Артеке» не покушались на флаг Украины

Лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ заявляет, что коммунисты не покушались на государственный флаг в Международном детском центре «Артек».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Л.ГРАЧА.

Коммунист назвал народного депутата от НУ-НС Юрия КАРМАЗИНА «скороспелым прокурором». «Не зная сути, этот представитель президентской политической силы поспешил заявить о необходимости уголовной расправы над коммунистами, и промахнулся», - сказал Л.ГРАЧ. «Никто не покушался на государственный флаг на сегодняшней акции в Артеке, тем более что там, у стелы, этого флага и не было изначально, так же как и любой другой государственной символики», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня крымские коммунисты установили на стеле МДЦ «Артек» (Большая Ялта) взамен демонтированных новые советские ордена. Кроме того, под гимн Советского Союза подняли на флагштоке у стелы «Артека» красный флаг. Со своей стороны руководитель информационной службы МДЦ «Артек» Елена МЕХ назвала сегодняшнюю акцию коммунистов пиаром. Она также сообщила, что ордена «Артека», которые были демонтированы с главной стелы, сейчас «размещены на почетном месте» - на стеле внутри «Артека» и в музее истории «Артека». Е.МЕХ также заявила, что «снимать государственный флаг со стелы государственного предприятия Украины и вешать туда флаг страны, которой не существует, или флаг своей партии – это не укладывается в человеческие рамки».

Вероятно, основываясь на этой цитате, Ю.КАРМАЗИН призвал крымскую власть привлечь коммунистов к ответственности «за снятие государственного флага» в «Артеке».