Французская газета назвала Януковича бывшей пешкой Кремля

"Виктор Янукович едет в Россию, чтобы доказать верность Кремлю" - пишет в сегодняшнем номере французская газета"Le Figaro" . " Это бывшая пешка Кремля. И именно в Москву он решил совершить свой первый зарубежный визит через десять дней после своего назначения на пост главы украинского правительства. ... Президент Путин не замедлил позвонить своему бывшему союзнику, чтобы поздравить его и "как можно быстрее" организовать обсуждение "неотложных вопросов" российско-украинских отношений. Ответ также последовал незамедлительно. Чтобы продемонстрировать свою верность Москве, Янукович едва ли смог бы выбрать более удобные дату и место: сегодня он прибывает в Сочи, в летнюю резиденцию Путина, на совещание глав государств бывших советских республик. Им предстоит поговорить о таможенном союзе. Саммит с ностальгическими нотками...

Но Виктор Янукович уже не тот, что прежде. Он был избран благодаря поддержке бизнесменов, которые хотят проведения либеральных реформ. Некоторые хотели бы, чтобы Украина вступила в Европейский союз. К тому же, чтобы укрепить основы своего вынужденного сосуществования с президентом Ющенко, премьер-министр подписал пакт, который должен был стать сигналом для Кремля: он пошел на компромисс по вопросу о статусе языков (русского и украинского) и, что еще важнее, уже не говорит "нет" вступлению в НАТО. В общем, он обязался сохранить курс на Запад, взятый Украиной после революции.

"Этот пакт правильнее было бы назвать пактом национального раскола!" – негодует Сергей Марков(аналитик, близкий к Кремлю - УНИАН). Больше всего российского аналитика возмутило сохранение в правительстве Януковича двух министров (обороны и иностранных дел), близких к Виктору Ющенко. Этих "двух гнусных людей", которые, по его словам, "делают все, чтобы создать искусственный конфликт между Украиной и Россией".

Среди "неотложных вопросов", о которых упомянул Владимир Путин, фигурирует и вопрос о газе, который скоро станет тестом на прочность двусторонних отношений. Через восемь месяцев после кризиса вокруг тарифов ожидается возобновление переговоров по поводу очередного повышения платы за поставки газа. "Пророссийский" премьер-министр уже пообещал, что защищать он будет в первую очередь украинские интересы."

Инопресса