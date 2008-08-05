Тимошенко: через неделю-две можно будет нормально работать

Кабинет министров Украины на завтрашнем заседании планирует расширить категории граждан, пострадавших от стихийного бедствия в западных областях, по выплате материальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам в селе Устm-Зеленое Монастырисcкого района Тернопольской области премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в первую категорию пострадавших будут входить не только те, чьи дома полностью разрушены, но и те граждане, дома которых существенно повреждены и требуют капитального ремонта.

«Если говорить о фактически уничтоженных домах, то эти авансовые деньги по 50 тыс. не соответствуют потерям людей», - отметила она.

Премьер также отметила, что те дома вдоль русла, которые очень сильно повреждены, восстанавливаться не будут, вместо них будут строиться новые дома на сухих местах.

Таким образом, в первую категорию войдет гораздо больше людей, чем планировалось раньше.

Во вторую же категорию пострадавших войдут и те граждане, в домах которых есть существенные повреждения. В третью же категорию войдут семьи, которые просто утратили, например, огород или приусадебные постройки.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на сегодняшний день по 50 тыс. компенсации получили более 2 тыс. семей, помощь по всем категориям получили более 30 тыс. пострадавших.

Она также сообщила, что это лишь авансовые компенсации, и в дальнейшем суммы возмещения ущерба будут увеличены.

Она также отметила, что через неделю-две все восстановительные работы уже можно будет вести не в аварийном, а «в нормальном спокойном режиме».

Как сообщал УНИАН, Кабмин на внеочередном заседании 2 августа увеличил размеры компенсаций потерпевшим от стихии. Семья по первой категории ущерба (полная потеря жилых домов и имущества) авансовый платеж увеличен в 10 раз – до 50 тыс. грн., потерпевшим второй категории (необходимость капитального ремонта и восстановления жилого дома) - до 15 тыс. грн. и третьей категории (незначительное повреждение жилых домов) - до 5 тыс. грн.

Завтра утром, по сообщению обладминистрации, в с. Усть-Зеленое прибудет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.