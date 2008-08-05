Завтра Ющенко ждут на Тернопольщине

Завтра Тернопольскую область с рабочей поездкой посетит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, в 9.30 Президента прибудет в село Усть-Зеленое Монастырисского района, в котором были затоплены 125 дворов.

Также глава государства побывает в селе Коропцы Монастырисского района, которое больше всего пострадало от стихии. Здесь было затоплено 153 двора.

Кроме того, во время пребывания в области В.ЮЩЕНКО примет участие в восстановительных работах по ликвидации по следствий стихии.

Также запланирована встреча Президента с местными журналистами.