Завтра Ющенко ждут на Тернопольщине
18:28, 05 августа 2008Политика
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Президент примет участие в восстановлении и встретится с журналистами
Завтра Тернопольскую область с рабочей поездкой посетит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, в 9.30 Президента прибудет в село Усть-Зеленое Монастырисского района, в котором были затоплены 125 дворов.
Также глава государства побывает в селе Коропцы Монастырисского района, которое больше всего пострадало от стихии. Здесь было затоплено 153 двора.
Кроме того, во время пребывания в области В.ЮЩЕНКО примет участие в восстановительных работах по ликвидации по следствий стихии.
Также запланирована встреча Президента с местными журналистами.
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