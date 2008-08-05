Тимошенко подбивает аграриев на ультиматум Яценюку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что одно из заседаний Верховной Рады должно быть посвящено исключительно аграрным законопроектам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время подведения итогов расширенного совещания в Кабмине по вопросам развития агропромышленного комплекса страны.

«Давайте мы с вами наработаем до 1 сентября перечень и непосредственно сами законопроекты для того, чтобы мы вышли на Арсения Петровича (ЯЦЕНЮКА – УНИАН) с просьбой-ультиматумом, что мы один из первых сессионных дней посвятим исключительно аграрным законопроектам... Я думаю, добьемся специального аграрного дня в Верховной Раде. Иначе все эти законопроекты будут валяться в Верховной Раде…», сказала Ю.ТИМОШЕНКО.