Симоненко поделил затопленных на ваших и наших

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО призвал членов партии оказать помощь однопартийцам в пострадавших от наводнения регионах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

“Во время стихийного бедствия, которое произошло в западных областях Украины, среди пострадавших много наших товарищей по партии и тех, кто нас поддерживает в борьбе за права трудового народа. Именно поэтому мы обязаны сделать все, чтобы оказать им дополнительную помощь на восстановление домов, на компенсацию за утраченное имущество, на приобретение необходимых лекарств и продуктов питания, одежды и т.п.”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом он отметил, что обращается к членам партии и всем неравнодушным с предложением организовать сбор средств “для целевой помощи нашим товарищам из пострадавших регионов Украины”.