НАБУ проводит обыск в прокуратуре Херсона

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Как отмечается в сообщении, вместе с детективами НАБУ на месте работают прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и работники Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Обыски проводят в рамках уголовного производства по факту вымогательства работниками органов прокуратуры взятки в размере почти 700 тысяч гривен, подчеркивается в сообщении.