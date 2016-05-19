Больше не наркоборец: скандальный Кива подтвердил, что его перевели в МВД

Об этом Кива сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Рапорт о моем переводе в МВД действительно подписан", - сказал Кива.

По его словам, сейчас проходит документальная процедура перевода. В то же время Кива не стал уточнять, на какую из должностей он переходит.

По данным СМИ, Кива ранее обвинил народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема в организации дискредитационной кампании против него. Кроме того, брата Мустафы - Маси Найема Кива обвинил в связях с наркобизнесом. Тот в марте подал в суд на Киву, но начальник департамента противодействия наркопреступности не приходит на судебные заседания.

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Кроме того, Кива заявил, что наркотики, в частности кокаин употребляют некоторые сотрудники МВД и прокуратуры. Также он отказывается проходить переаттестацию.

22 апреля руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что будет обращаться к Авакову с инициативой об увольнении Кивы с должности начальника Департамента противодействия наркопреступности НПУ.

14 мая стало известно, что Аваков переводит скандального наркоборца Киву на новую должность.