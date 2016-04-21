Кива сожалеет, что из-за плотного графика работы в МВД у него нет времени на куртизанок

Об этом он рассказал в интервью "Страна.ua".

"Ну, раньше потреблял. Сейчас, к сожалению, нет. Я бы может и пользовался услугами шлюх, но времени нет с этой работой. Каждый день думаешь: сейчас приеду домой, переоденусь, и поеду куда-то, отдохну. А потом думаешь: нет, завтра. Ну когда ж это завтра уже наступит?", - рассказал Кива.

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По его словам, доходы столичных проституток составляют около $20 тысяч в месяц или $1 тысячу за ночь.

"За хорошие эскорт-услуги с выездом - десятка в неделю. А нехорошая - если тысячу в месяц получает, она - молодец", - отметил он.