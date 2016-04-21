Кива сожалеет, что из-за плотного графика работы в МВД у него нет времени на куртизанок
21:54, 21 апреля 2016Общество
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Глава департамента противодействия наркопреступности Илья Кива заявил, что пользовался услугами проституток, однако сейчас на это нет времени.
По словам Кивы, услуги киевских "ночных бабочек" за ночь стоят около $1 тысячи / видео 112.ua
Об этом он рассказал в интервью "Страна.ua".
"Ну, раньше потреблял. Сейчас, к сожалению, нет. Я бы может и пользовался услугами шлюх, но времени нет с этой работой. Каждый день думаешь: сейчас приеду домой, переоденусь, и поеду куда-то, отдохну. А потом думаешь: нет, завтра. Ну когда ж это завтра уже наступит?", - рассказал Кива.
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По его словам, доходы столичных проституток составляют около $20 тысяч в месяц или $1 тысячу за ночь.
"За хорошие эскорт-услуги с выездом - десятка в неделю. А нехорошая - если тысячу в месяц получает, она - молодец", - отметил он.
Напомним, ранее скандальный глава департамента Нацполиции выразил отношение к геям цитатой из Библии, призывающей к их убийству.
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