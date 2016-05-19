Вятрович рассказал, сколько область будет оставаться Днепропетровской после изменения названия города в Днепр

Об этом заявил председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает "Украинская правда".

"Днепропетровская область упоминается в Конституции, поэтому для ее переименования надо изменить Конституцию", – сказал он.

По его словам, это же касается и будущего переименования Кировограда.

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Вятрович добавил, что соответствующие изменения в Основной закон будут подготовлены и поданы в парламент. По его словам, принятие этих изменений ожидается одновременно с другими изменениями в Конституцию, которые сейчас готовятся в Украине – относительно децентрализации и судебной реформы.

Комментируя переименование районного центра Днепродзержинск в Каменское, он заявил, что в этом случае название района было изменено автоматически, поскольку район в Конституции не упоминается.