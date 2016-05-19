Нардепы переименовали Днепродзержинск

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 народных депутатов из 344 зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеРада переименовала около 150 населенных пунктов, город Орджоникидзе - в Покров

Как сказал один из авторов проекта постановления, народный депутат от "Народного фронта" Николай Федорук, в постановлении говорится о переименовании 9 районов, 6 городов и 284 сел и поселков.

Так, кроме Днепродзержинска, был переименован и город Артемово Дзержинского городского совета в город Зализное (Донецкая область); город Ульяновка Ульяновского района в город Благовещенское (Кировоградская область); город Комсомольск в город Горишни Плавни (Полтавская область); город Кузнецовск в город Вараш (Ривненская область); город Цюрупинск Цюрупинского район в город Олешки (Херсонская область).

В Днепропетровской области Днепропетровский район переименовывается в Днепровский район; в Донецкой области Краснолиманский район – в Лиманский район; Першотравневый район – в Мангушский район; в Житомирской области Червоноармейский район - в Пулинский район; в Кировоградской области Ульяновский район – в Благовещенский район; в Николаевской области Жовтневый район - в Витовский район.

Читайте такжеКомитет Рады поддержал переименование Днепропетровска

Кроме того, в Одесской области, Красноокнянский район переименовывается в Окнянский район, а Фрунзовский район - в Захаровский район; в Херсонской области Цюрупинский район в Олешковский.

Также в постановлении говорится о переименовании населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Это постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кроме того, проголосовав за проект постановления №4691, парламент в рамках декоммунизации переименовал пгт Брагиновка Днепропетровской области на Зализничное, а также еще 11 сел в 9 областях.